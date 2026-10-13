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    В Баку задержаны 6 человек по подозрению в попытке поджога школы

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 13:41
    В Баку задержаны 6 человек по подозрению в попытке поджога школы

    В Ясамальском районе Баку 12 октября предпринята попытка поджога одной из школ.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

    В результате проведенных полицией мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния, ранее судимый Мухаммед Исмаилов, а также еще 5 человек - учащиеся 10 и 11 классов данной школы.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, ведется расследование.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Попытка поджога
    Bakıda məktəbdə yanğın törətməyə cəhddə şübhəli bilinən 6 nəfər saxlanılıb
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    MiniBoss

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