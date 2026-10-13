В Баку задержаны 6 человек по подозрению в попытке поджога школы
Происшествия
- 13 октября, 2026
- 13:41
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В Ясамальском районе Баку 12 октября предпринята попытка поджога одной из школ.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В результате проведенных полицией мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния, ранее судимый Мухаммед Исмаилов, а также еще 5 человек - учащиеся 10 и 11 классов данной школы.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, ведется расследование.
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