В Баку задержаны 6 человек по подозрению в попытке поджога школы

В Ясамальском районе Баку 12 октября предпринята попытка поджога одной из школ.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В результате проведенных полицией мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния, ранее судимый Мухаммед Исмаилов, а также еще 5 человек - учащиеся 10 и 11 классов данной школы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, ведется расследование.