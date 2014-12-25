​Оглашена статистика несчастных случаев в Бакинском метрополитене

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие 11 месяцев 2014 года на станциях метро ЗАО "Бакинский метрополитен" зафиксированы 63 случая получения различных травм пассажирами. Об этом заявил Report руководитель по связям с общественностью пресс-секретариата Низами Пашаев.

Н Пашаев отметил что, 16 из этих случаев произошли в пути, 6 - в вестибюле, 33 - на эскалаторе, а 7 - на платформе. Во время этих происшествий пострадали 38 человек. Он также отметил что, в течение этого года не было ни одного случая обращения пассажиров, с установленных на станциях аппаратов "SOS". "Эти аппараты используются при чрезвычайных ситуациях. В этом году у нас не было никаких чрезвычайных ситуаций", - отметил Н. Пашаев.