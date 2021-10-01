Один из обвиняемых по делу Вугара Сафарли госпитализирован

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было объявлено, что обвиняемый Надир Мамедов в суд не был доставлен.

В письме, поступившем в суд, отмечалось, что Мамедов переведен в специализированное лечебное учреждение. По этой причине процесс был отложен до неопределенного времени.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с госзакупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство по развитию медиа.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля 2020 года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда.