​Один человек задержан по делу о взрыве гранаты в Гяндже, еще один разыскивается

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи с взрывом гранаты в Гяндже.

Как сообщает Report, по информации, 5 мая примерно в 03:00 в чайхане, расположенной по улице Э.Аллахвердиева в Гяндже, возник конфликт между жителями города, ранее судимым Магеррамом Ахмедовым, его сыновьями Нариманом и Сарханом, родственниками Талехом Ахмедовым, Айханом Мирзоевым, Орханом Мирзоевым и их земляком Рамизом Гулиевым и его друзьями Ялчыном Гулиевым, Эльшаном Абдуллаевым и Садигом Ахмедовым.

В ходе конфликта М.Ахмедов взорвал принесенную с собой гранату Ф-1, в результате чего он сам и Т.Ахмедов скончались на месте, а Нариман Ахмедов, Садиг Ахмедов и Орхан Мирзоев с ранениями различной степени тяжести были размещены в больницу.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мер сотрудников Главного управления полиции города Гянджи и Гянджинской городской прокуратуры, Кяпязского районного управления полиции задержан сбежавший с места события Ялчын Гулиев, ведутся поиски Рамиза Гулиева.

По данному факту Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие.