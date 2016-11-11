Обвиняемый в убийстве женщины в центре отдыха "Ретро" частично признал себя виновным

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Эльмаддина Ахмедова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан обвинительный акт.

Э.Ахмедов частично признал себя виновным по объявленному обвинению.

Затем было объявлено о неявке на процесс правопреемника потерпевшей. Судья заявил, что правопреемник направил письмо в суд: "Он хочет проведение допроса обвиняемого при личном участии. Поэтому допрос Эльмаддина Ахмедова откладывается".

Судебное слушание назначено на 17 ноября.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 15 января 2016 года в центре отдыха "Ретро" в городе Губа было найдено тело жительницы города Сумгайыт Кёнуль Заловой без признаков насилия.

Согласно информации, в ночь на 13 января К.Залова на автомобиле марки İnfiniti приехала в центр отдыха вместе со своим знакомым, жителем города Баку Э.Ахмедовым. При обнаружении трупа Э.Ахмедов отсутствовал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Э.Ахмедов. Оперативными мероприятиями было установлено, что 15 января он задушил К.Залову.