    Обвиняемый в госизмене в суде: Французские дипломаты видели в нас не друзей, а источник информации

    • 03 октября, 2025
    • 10:54
    В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова оглашены показания Азада Мамедли, данные на предварительном следствии.

    В них он рассказал, что созванивался с сотрудником посольства Франции Фредериком Девосом и назначал встречу, однако цель этой встречи он не помнит. Мамедли отправил Девосу свое резюме, и тот обещал помочь с трудоустройством во французскую компанию.

    Мартин Райан в переписке с Мамедли сообщил, что у поскольку него не работает клавиатура, сотрудник французского посольства Лоран Лёди дарит ему клавиатуру и мышь. При вручении подарка Лёди отметил, что в посольстве имеется много неиспользуемого технического оборудования.

    После этого у Мамедли, по его словам, возникла паранойя: он заподозрил, что в переданных устройствах могут быть жучки или скрытые камеры, и пришел к выводу, что французские дипломаты воспринимали их не как друзей, а как источник информации.

    "Мы отличаемся от других. Мы осведомлены о геополитическом положении Азербайджана и можем анализировать эти знания и передавать их другим", - писал Мамедли в переписке.

    Далее в переписке Райан заявил Мамедли, что подозревает наличие прослушки у него дома, и порекомендовал уточнить это у специалиста. Мамедли предупредил его, что даже тайная запись слов Райана может рассматриваться как предательство.

    В беседе Райан также сказал Мамедли, что французский разведчик Лоран Грард мог попытаться получить информацию об антитеррористических мероприятиях в Карабахе через защищенное приложение для обмена сообщениями Signal.

    В других разговорах обвиняемые обсуждали отношения Азербайджана с Ираном и США, возможные последствия закрытия USAID в стране, а также опасения быть отслеживаемыми Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

    Далее в суде были оглашены полные показания Мамедли.

    Следующее заседание назначено на 24 октября.

