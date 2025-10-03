Обвиняемый в госизмене в суде: Французские дипломаты видели в нас не друзей, а источник информации

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова оглашены показания Азада Мамедли, данные на предварительном следствии.

В них он рассказал, что созванивался с сотрудником посольства Франции Фредериком Девосом и назначал встречу, однако цель этой встречи он не помнит. Мамедли отправил Девосу свое резюме, и тот обещал помочь с трудоустройством во французскую компанию.

Мартин Райан в переписке с Мамедли сообщил, что у поскольку него не работает клавиатура, сотрудник французского посольства Лоран Лёди дарит ему клавиатуру и мышь. При вручении подарка Лёди отметил, что в посольстве имеется много неиспользуемого технического оборудования.

После этого у Мамедли, по его словам, возникла паранойя: он заподозрил, что в переданных устройствах могут быть жучки или скрытые камеры, и пришел к выводу, что французские дипломаты воспринимали их не как друзей, а как источник информации.

"Мы отличаемся от других. Мы осведомлены о геополитическом положении Азербайджана и можем анализировать эти знания и передавать их другим", - писал Мамедли в переписке.

Далее в переписке Райан заявил Мамедли, что подозревает наличие прослушки у него дома, и порекомендовал уточнить это у специалиста. Мамедли предупредил его, что даже тайная запись слов Райана может рассматриваться как предательство.

В беседе Райан также сказал Мамедли, что французский разведчик Лоран Грард мог попытаться получить информацию об антитеррористических мероприятиях в Карабахе через защищенное приложение для обмена сообщениями Signal.

В других разговорах обвиняемые обсуждали отношения Азербайджана с Ираном и США, возможные последствия закрытия USAID в стране, а также опасения быть отслеживаемыми Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Далее в суде были оглашены полные показания Мамедли.

Следующее заседание назначено на 24 октября.