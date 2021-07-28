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Обвиняемые в шпионаже армяне раскаиваются в содеянном - ОБНОВЛЕНО

Обвиняемые в шпионаже армяне раскаиваются в содеянном - ОБНОВЛЕНО Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.
Происшествия
28 июля 2021 г. 12:50
Обвиняемые в шпионаже армяне раскаиваются в содеянном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Али Мамедова в качестве свидетеля был допрошен Видади Оруджалиев.

Он отметил, что во время задержания обвиняемых выяснилось, что они не поставляют какую-либо гуманитарную помощь. Они были в гражданской одежде и при себе у них были документы на армянском языке".

В суде было отмечено, что другой свидетель - Вугар Абдуллаев в процессе не участвует в связи со спецзаданием на госгранице. Суд огласил данные В.Абдуллаевым показания следствию.

Затем на судебном процессе начался этап изучения документов.

Далее подсудимый Геворг Суджян заявил, что сожалеет о содеянном: "Мы приносим извинения всем вам, пожалуйста, простите меня".

Другой обвиняемый Давит Давтян также принес свои извинения.

Затем судья объявил о завершении судебного расследования. Сейчас на процессе с обвинительной речью выступает прокурор.

10.47

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Али Мамедова допрашиваются свидетели.

Обвиняемым инкриминируются статьи 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение границы) УК АР.

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Версия на английском языке Armenians accused of spying repent what they have done
Версия на азербайджанском языке Prokuror casusluqda ittiham olunan ermənilərə cəza istəyib - YENİLƏNİB - 3

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