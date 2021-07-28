На суде обвиняемых в шпионаже армян допрашиваются свидетели

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Али Мамедова допрашиваются свидетели.

Обвиняемым инкриминируются статьи 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение границы) УК АР.