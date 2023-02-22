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Обсуждено сотрудничество в военно-технической сфере между Азербайджаном и Казахстаном

Обсуждено сотрудничество в военно-технической сфере между Азербайджаном и Казахстаном В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов продолжается Международная оборонная выставка и конференция "IDEX-2023", в которой принимает участие Министерство оборонной промышленности Азербайджана.
Происшествия
22 февраля 2023 г. 15:14
Обсуждено сотрудничество в военно-технической сфере между Азербайджаном и Казахстаном

В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов продолжается Международная оборонная выставка и конференция "IDEX-2023", в которой принимает участие министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что в рамках выставки сегодня министр оборонной промышленности Мадат Гулиев встретился с заместителем министра промышленности и развития инфраструктуры Казахстана Азаматом Бейсбековым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Казахстаном в военно-технической сфере и развитии будущего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

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