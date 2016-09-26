Обнародованы подробности происшествия на месторождении "Гюнешли"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы подробности происшествия на скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” нефтегазодобывающего управления “28 мая” ПО “Азнефть” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, утром в ходе ремонтных работ на скважине произошла утечка газа с переходом в открытый газовый фонтан. В целях предотвращения возможного пожара незамедлительно была запущена система пожаротушения, перекрыты другие скважины, полностью изолирована коммуникационная система платформы, на корабле “Нефтегаз-64” эвакуирован персонал, за исключением некоторых необходимых специалистов.

В то же время для оказания помощи на платформу привлечены 2 корабля Вихрь, крановые судна "Нефтегаз" и "Ширван".

На месте события находятся главные специалисты ПО "Азнефть" и бригада противофонтанной военизированной части. Ситуация взята под контроль, предпринимаются меры по устранению утечки. Пострадавших нет.