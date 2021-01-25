Обнародовано число заключённых с электронными браслетами в Азербайджане

Об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал замначальника Службы пробации Минюста Муса Гумбатов

“В прошлом году в Службе пробации Минюста были зарегистрированы 9 576 заключённых, 10 443 – сняты с учета".

Как передает Report, об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал замначальника Службы пробации Минюста Муса Гумбатов.

По его словам, в течение года в бюджет было перечислено штрафа в размере 1,3 млн манатов.

“Кроме того, в течение года электронные браслеты применены к 2 603 заключенным, задержаны и приняты меры в отношении избегающих наказания 2 500 заключенных, из них в отношении 1 023 из них обращено в суд для ужесточения наказания".