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Обнародовано число заключённых с электронными браслетами в Азербайджане

Обнародовано число заключённых с электронными браслетами в Азербайджане Об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал замначальника Службы пробации Минюста Муса Гумбатов
Происшествия
25 января 2021 г. 13:32
Обнародовано число заключённых с электронными браслетами в Азербайджане

“В прошлом году в Службе пробации Минюста были зарегистрированы 9 576 заключённых, 10 443 – сняты с учета".

Как передает Report, об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал замначальника Службы пробации Минюста Муса Гумбатов.

По его словам, в течение года в бюджет было перечислено штрафа в размере 1,3 млн манатов.

“Кроме того, в течение года электронные браслеты применены к 2 603 заключенным, задержаны и приняты меры в отношении избегающих наказания 2 500 заключенных, из них в отношении 1 023 из них обращено в суд для ужесточения наказания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron qolbaq tətbiq edilən məhkumların sayı açıqlanıb

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