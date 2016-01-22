Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число рассмотренных в прошлом году в Верховном суде Азербайджана дел.

Как сообщает Report, в 2015 году в Верховном суде рассмотрено 9404 дел.

На очередном пленуме Верховного суда, проводимого 22 января под председательством Рамиза Рзаева, было отмечено, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается рост числа дел, рассмотренных в гражданском, административно-экономическом и уголовном коллегиях суда. В гражданской коллегии наблюдается рост на 15,2 процентов, в административно-экономической коллегии - на 3,7 процента, в уголовной коллегии - на 1,6 процента. В военной коллегии число рассмотренных дел снизилось на 17,2 процента.

В целом в 2014 году в Верховном суде было рассмотрено 8668 дел, а в 2015 году это число выросло до 9404, то есть на 8,5 процентов. Несмотря на рост числа рассмотренных дел, число аннулированных судебных решений снизилось на 0,4 процента.

В 2015 году было проведено 5 заседаний пленума Верховного суда, принято 12 решений.