Обнародован результат экспертизы тела азербайджанской журналистки, сбитой автомобилем в Астрахани

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародован результат медицинской экспертизы тела журналистки Ульвии Шамильгызы (Мамедова), погибшей в автомобильной аварии в российском городе Астрахань.

Как сообщает Report, согласно заключению экспертизы, У.Шамильгызы скончалась спустя 30 минут после происшествия.

В результатах указано, что у У.Шамильгызы, получившей травмы и повреждения, были шансы остаться живой:

"Машина скорой медпомощи прибыла на место происшествия с опозданием. У лежавшей лицом кверху в бессознательном состоянии У.Мамедовой кровь стекла в горло, в результате чего она захлебнулась в собственной крови".

В заключении экспертизы также отмечается, что инцидент произошел в 18:20 по российскому времени:

"После аварии в 18:24 с мобильного телефона, принадлежащего совершившему аварию водителю, поступил звонок на станцию скорой медпомощи. Чуть позднее, в 18:36, со станции позвонили на мобильный телефон совершившего аварию водителя и сообщили, что водитель машины скорой помощи не может найти место аварии. Совершивший аварию водитель в 18:40 вновь позвонил на станцию скорой медпомощи и спросил почему не приехала машина скорой помощи. Машина скорой помощи прибыла на место к 19:00, когда Ульвия Мамедова уже скончалась", - говорится в заключении Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

Напомним, что 24 января этого года в российском городе Астрахань автомобиль сбил Ульвию Мамедову. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Покойная была похоронена в городе Гянджа.

Отметим, что долгое время проработавшая в прессе У.Шамильгызы 1986 г.р. занималась журналисткой деятельностью в ряде СМИ, в том числе газете " Xalq Cəbhəsi " ("Народный фронт"), информационном агентстве Report. В период своей деятельности она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов среди журналистов. С прошлого года У. Шамильгызы проживала в Астрахани для продолжения учебы.

Аллах рехмет элясин!