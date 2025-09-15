Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

В Азербайджане вынесли обвинительный приговор двум гражданам Афганистана, которые незаконно проникли на территорию страны.

Как сообщает Report, граждане Афганистана М.Р. (2000 г.р.) и С.А. (2006 г.р.) проникли на территорию Азербайджана из Ирана через Астаринский район, в обход пунктов пропуска.

После отправились в Баку, а затем в Балакенский район, граничащий с Грузией. Конечной целью было незаконное пересечение азербайджано-грузинской границы.

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана задержали иностранцев при попытке перехода в Грузию. Обоим было предъявлено обвинение по статье 318 УК АР (незаконное пересечение государственной границы).

Балакенский районный суд признал граждан Афганистана виновными и приговорил их к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев каждого.