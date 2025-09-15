İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçən Əfqanıstan vətəndaşlarına hökm oxunub

    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:26
    Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçən Əfqanıstan vətəndaşlarına hökm oxunub.

    "Report"un xəbərinə görə, Əfqanıstan vətəndaşları 2000-c il təvəllüdlü M. R və 2006-cı il təvəllüdlü S. A Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz keçərək İrandan Astara rayonu vasitəsilə Azərbaycana keçiblər. 

    Onlar Astara rayonundan Bakıya oradan Gürcüstana qanunsuz keçmək üçün Balakən rayonuna gediblər.

    Balakən rayon ərazisindən Gürcüstana keçməyə cəhd edən zaman Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.

    Hər iki Əfqanıstan vətəndaşına Cinayət Məcəlləsinin 318-ci (dövlət sərhədini qanunsuz pozma) maddəsi ilə ittiham verilib.

    Balakən rayon Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki Əfqanıstan vətəndaşı 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.  

    Əfqanıstan Azərbaycan sərhəd hökm Məhkəmə
    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

