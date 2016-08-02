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    ​Названы сейсмически активные регионы Азербайджана - СПИСОК

    Гурбан Йетирмишли: В этом году в Азербайджане зарегистрировано 4 849 землетрясений

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Согласно данным на 1 августа 2016 года, в Азербайджане зарегистрировано 4 849 землетрясений".

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Республиканского центра сейсмологический службы Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной произошедшему в Имишли 1 августа землетрясению.

    По его словам, за истекший период года произошли толчки силой 3 и более баллов. 10 из них были ощутимы.

    Г.Йетирмишли также назвал сейсмически регионы на территории страны: "Наиболее активные зоны в Азербайджане - Каспийское море, Шемаха, Исмаиллы, юго-восточный склон Большого Кавказа, Талышские горы. Недавно  в Пиргулу на территории Шемахи за один день было зарегистрировано 93 подземных толчка".  

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