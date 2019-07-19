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Найдено тело одного из двух утонувших на пляже в Пиршаги - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Найдено тело одного из двух утонувших на бакинском пляже Пиршаги

Обнаружено тело одного из утонувших в море на пляже Пиршаги.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, из воды извлечено тело жителя села Мамедли Абшеронского района Садига Вугар оглу Аббасова 2002 г.р.

Его тело для обследования было передано в Сумгайытский городской отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По информации, 8 молодых ребят из села Мамедли стали тонуть на пляже в Пиршаги. Благодаря помощи находившихся рядом людей шестерых из них удалось спасти, двое утонули.

Спасатели продолжают поиски тела второго утонувшего в море парня.

*** 02:30

На пляже в Пиршаги в Сабунчинском районе Баку утонули два человека.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, 8 молодых парней из села Мамедли Абшеронского района отправились на море.

Во время купания молодые люди стали тонуть. Шестерых тонущих удалось вытащить на берег, спасти оставшихся двух не получилось. 

В настоящее время поиски утонувших продолжаются. Один из них - единственный сын в семье.

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