Натиг Керимов: Я не буду отвечать на вопросы журналистов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Следственные действия в отношении председателя совета старейшин Нардарана Натига Керимова, отпущенного вчера под домашний арест, продолжаются.

Об этом Report сообщил его адвокат Эйюб Алекберов.

Сын Н.Керимова Насир Керимов заявил Report, что состояние здоровья его отца нормальное: "Состояние здоровья моего отца нормальное. Он немного простудился. Других проблем нет. В настоящее время он отдыхает".

По словам Н.Керимова, Натиг Керимов не хочет отвечать на вопросы журналистов, так как следствие еще продолжается: "С него взяли расписку. Отец сказал мне, что не будет отвечать на вопросы журналистов, дабы не разглашать следственную тайну".

Отметим, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, были выявлены основательные подозрения на то, что гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку Керимов Натиг Аловсат оглу был привлечен к сотрудничеству сотрудниками зарубежных спецслужб, на протяжении длительного времени выполнял данные ими поручения, совершил государственную измену путем шпионажа во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Натиг Керимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, проводимому Главным следственным управлением СГБ, 7 января он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по ст. 274 (государственная измена) УК. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.