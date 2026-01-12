Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Народный артист Агададаш Агаев попал под амнистию

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 12:03
    Народный артист Агададаш Агаев попал под амнистию

    Народный артист Агададаш Агаев освобожден от наказания в связи с актом об амнистии.

    Как сообщает Report, решение было принято на процессе в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Эльчина Агаева.

    Судимость с Агададаша Агаева была снята.

    Напомним, что Бинагадинский районный суд признал Агаева виновным по статье 221.3 УК АР (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год в марте 2025 года.

    Конфликт между сторонами возник в июле 2024 года. Народный артист Агададаш Агаев бросил топор в охранника клиники MedEra Нураддина Джалилова, но промахнулся и попал в сотрудницу Назакят Пашаеву. Оба пострадавших были признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

    В отношении Нураддина Джалилова, который в ходе инцидента избил народного артиста, также было возбуждено уголовное дело, его приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

