    Найденный без сознания в парке в Баку мужчина скончался в больнице

    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 09:53
    Найденный без сознания в парке в Баку мужчина скончался в больнице

    39-летний мужчина был найден без сознания в парке в Ясамальском районе Баку.

    Как сообщает Report, Велиев Хайям Али оглу 1986 г.р. был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

    Причины смерти мужчины уточняются.

    По факту в прокуратуре Ясамальского района ведется расследование.

    Bakıda parkda huşsuz vəziyyətdə tapılan 39 yaşlı kişi ölüb

    Лента новостей