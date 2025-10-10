Найденный без сознания в парке в Баку мужчина скончался в больнице

39-летний мужчина был найден без сознания в парке в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, Велиев Хайям Али оглу 1986 г.р. был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Причины смерти мужчины уточняются.

По факту в прокуратуре Ясамальского района ведется расследование.