Bakıda parkda huşsuz vəziyyətdə tapılan 39 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 09:18
Yasamalda 39 yaşlı kişi partda huşsuz vəziyyətdə aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, 1986-cı il təvəllüdlü Vəliyev Xəyyam Əli oğlu "Alatava Parkı" deyilən ərazidə huşsuz vəziyyətdə tapılıb. 39 yaşlı kişi xəstəxanaya aparılsa da, orada ölüb. Onun hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil.
Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:23
Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:19
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:09
Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:06
Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıbDaxili siyasət
10:02
Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
10:00
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
10:00
Foto
Video
Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
09:57
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlibXarici siyasət
09:57