​Находящийся в розыске в Азербайджане и Грузии задержан при попытке бегства в третью страну

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На границе с Грузией задержан мужчина, около года находящийся в розыске в Азербайджане по обвинению в убийстве, разбое и незаконном ношении оружия.

Как сообщает Report, в результате проведенной Главным управлением уголовного розыска МВД и представительством МИД Азербайджана в Грузии совместной операции разыскиваемый 10-м отделением полиции Гарадагского РУП по обвинению по трем статьям Уголовного кодекса АР Закир Ибаев 1965 г.р. задержан при попытке пересечь государственную границу Грузии.

В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Выявлено, что в отношении З.Ибаева также начато уголовное дело по ст. 344 (незаконное пересечение границы) и 362 (изготовление, сбыт или использование поддельных документов) УК Грузии.

Сейчас рассматривается вопрос экстрадиции Закира Ибаева.

Отметим, что З.Ибаев с 16 декабря 2014 года находился в розыске по обвинению по ст. 120 (умышленное убийство), 181 (разбой) и 228 (незаконное ношение оружия) УК.