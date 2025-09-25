Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

Уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью гражданина в результате незаконного медицинского вмешательства направлено в суд.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ясамальского района.

Сообщается, что расследовано обращение гражданина о причинении вреда здоровью Алибековой Милы Сабир гызы в результате незаконной медицинской деятельности Ульвии Ильясовой. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что Ульвия Ильясова, не имея медицинского образования и лицензии, проводила липосакцию, моделирование тела и другие хирургические и эстетические вмешательства. В результате её действий здоровью Милы Алибековой был нанесен серьезный вред с тяжкими последствиями.

Ильясова обвиняется по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая тяжкие последствия). Поскольку Ясамальский районный суд отказал в аресте, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело направлено для рассмотрения в Ясамальский районный суд.