İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Sağlamlığa zərər vurmaqda təqsirləndirilən plastik cərrahın məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:28
    Sağlamlığa zərər vurmaqda təqsirləndirilən plastik cərrahın məhkəməsi başlayır

    Qanunsuz tibbi müdaxilə nəticəsində vətəndaşın səhhətinə zərər vurulması faktı üzrə cinayət işi məhkəməyə göndərilib.

    Bu barədə "Report"a Yasamal rayon prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İlyasova Ülviyyə Hüseynağa qızının qanunsuz tibbi fəaliyyət göstərməsi nəticəsində Əlibəyova Mila Sabir qızının səhhətinə zərər vurulması ilə bağlı vətəndaşın müraciəti üzrə Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılaraq cinayət işi başlanıb.

    İstintaqla, Ülviyyə İlyasovanın tibbi təhsili, o cümlədən müvafiq lisenziyası olmadığı halda müxtəlif ünvanlarda qanunsuz "liposaksiya-piysovurma, bədən şəkilləndirmə" cərrahi əməliyyatı, habelə digər cərrahi və estetik müdaxilələr etməsi nəticəsində Mila Əlibəyovanın səhhətində ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Ülviyyə İlyasova cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq ona Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (səhlənkarlıq ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsilə ittiham elan edilib, həbs qətimkan tədbiri seçilməsi barədə təqdimat Yasamal rayon məhkəməsi tərəfindən təmin edilmədiyindən barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan tədbiri seçilib.

    Cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Yasamal rayon məhkəməsinə göndərilib.

    Qeyd edək ki, Ülviyyə İlyasova bundan əvvəl evinin mətbəxində eltisi Səbirə Vəliyevanı qanunsuz olaraq bədənşəkilləndirmə əməliyyatı edərək ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilib.

    O, məhkəmənin hökmü ilə üç il müddətə səhiyyə orqanlarında xüsusi ixtisas tələb edən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilərək üç il iki ay müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

    Ülviyyə İlyasova cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkir.

    plastik əməliyyat Məhkəmə Həkim
    Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

    Son xəbərlər

    17:16

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu üçün biletlərin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    17:16
    Foto

    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    İnfrastruktur
    17:10

    AZAL yeni səyahət mövsümündə 50-yə yaxın istiqamətdə reyslər həyata keçirəcək

    Turizm
    17:07
    Foto

    Hacıqabulda vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı məşhur restoranlarda monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    16:57

    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    16:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının prezidenti seçilib

    Futbol
    16:46

    Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynanın 205 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    16:40

    Azərbaycan-Albaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    16:40

    Nüsrət İbrahimov: "Şəffaflıq investor və vətəndaşlar üçün əsas təminat olacaq"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti