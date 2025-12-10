В Азербайджане за 11 месяцев принято около 250 новых госстандартов

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) за январь-ноябрь этого года принял 249 новых государственных стандартов.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, данные нормативные документы создают условия для повышения безопасности и качества потребляемой продукции в различных сферах, процессов, связанных с производством продукции, и методов производства, а также для повышения конкурентоспособности продукции и внедрения новых технологий.

В частности, за 11 месяцев были приняты следующие государственные стандарты - 48 по пищевой технологии и сельскому хозяйству, 9 - по строительным материалам, 30 - в области информации, телекоммуникаций и электротехники, 17 - в нефтегазовой и смежных технологиях, 21 - по окружающей среде, 9 - в сфере транспорта, 20 - по управлению и качеству, 2 - в резиновой и пластмассовой промышленности, 4 - в ювелирной сфере, 16 - по текстильной и кожевенной технологии, 60 - по безопасности труда, 6 - по метрологии, измерительным системам и приборам, 3 - в области химической технологии, 3 - в сфере упаковки, бумаги, картона, 1 - в сфере здравоохранения и медицины.

Кроме того, за отчетный период были проведены периодические проверки или внесены изменения в 84 государственных стандарта, отменены 62 государственных стандарта.

На основании заказов предпринимателей подготовлены, прошли экспертизу и приняты на государственную регистрацию 124 технических условия.