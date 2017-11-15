Начинается суд над главным редактором, обвиняемым в присвоении 264 тыс. манатов сотрудников

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении главного редактора газеты "Zaman Press" Гюндюза Гусейнова.

Как сообщает Report, он обвиняется в мошенничестве и даче взятки.

Г.Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества более 264 тыс. манатов своих сотрудников. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки, должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано на производство судьи Эльдара Исмайлова.

Подготовительный процесс по уголовному делу назначен на 21 ноября.