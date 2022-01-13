О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начался суд над подозреваемым в совершении убийства в кафе

Начался суд над подозреваемым в совершении убийства в кафе Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Орхана Шахбазова, подозреваемого в совершении убийства в кафе.
Происшествия
13 января 2022 г. 16:05
Начался суд над подозреваемым в совершении убийства в кафе

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Орхана Шахбазова, подозреваемого в совершении убийства в кафе.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством Самира Алиева заявлено, что юридический представитель потерпевшего не явился в суд.

Участники процесса не выразили возражения против назначения рассмотрения дела без участия юридического представителя потерпевшего.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 19 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda kafedə qətl törədən şəxsin məhkəməsi başlayıb

Экслюзивные новости

Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi