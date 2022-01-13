Начался суд над подозреваемым в совершении убийства в кафе

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Орхана Шахбазова, подозреваемого в совершении убийства в кафе.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Орхана Шахбазова, подозреваемого в совершении убийства в кафе.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством Самира Алиева заявлено, что юридический представитель потерпевшего не явился в суд.

Участники процесса не выразили возражения против назначения рассмотрения дела без участия юридического представителя потерпевшего.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 19 января.