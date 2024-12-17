Начался суд над обвиняемыми по делу Abzas Media

Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении Ульви Гасанлы, Севиндж Аббасовой, Хафиза Бабалы, Мухаммеда Кекалова, Фарида Мехралызаде, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой, обвиняемых по делу Abzas Media.
Как сообщает Report, в ходе процесса уточнены анкетные данные обвиняемых.
Адвокаты попросили вывести обвиняемых из стеклянной кабины и позволить им сесть рядом с ними.
Суд удовлетворил это ходатайство адвокатов.
В суде адвокаты подали ходатайство и просили вернуть дело следствию.
В настоящее время продолжается обсуждение данного ходатайства.
Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Ульви Гасанлы, Севиндж Аббасовой, Хафиза Бабалы, Мухаммеда Кекалова, Фарида Мехралызаде, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой, обвиняемых по делу Abzas Media.
Как сообщает Report, уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова.
Представители медиа в зал суда не допущены.
Напомним, что в прошлом году против данных лиц было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР, и приняты меры пресечения в виде ареста.