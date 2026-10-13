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    В йеменском Таизе за сутки в результате атак хуситов погибли пять человек

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 09:35
    В йеменском Таизе за сутки в результате атак хуситов погибли пять человек

    В йеменской провинции Таиз за последние сутки в результате атак хуситов погибли пять мирных жителей, еще 17 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает йеменское государственное агентство Saba.

    По данным агентства, за последние 24 часа в провинции зафиксированы 43 нарушения со стороны хуситов. Среди погибших пятилетняя девочка.

    Сообщается, что хуситы выпустили более 180 боеприпасов по жилым районам провинции, включая артиллерийские и минометные снаряды. Кроме того, были зафиксированы атаки с применением беспилотников.

    В результате обстрелов повреждены семь жилых домов, 12 автомобилей, больница "Аль-Сафва" и мечеть "Аль-Саид" в городе Таиз.

    По информации агентства, продолжающиеся обстрелы и ограничения на поставки товаров усугубляют гуманитарную ситуацию в провинции.

    Гражданская война в Йемене Движение Ансар Аллах (хуситы) Йемен
    Yəməndə son sutka ərzində husilərin hücumları nəticəsində 5 nəfər ölüb
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