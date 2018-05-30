Начался очередной суд по иску против Эльдара Махмудова

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде началось судебное заседание по гражданскому иску сотрудника ликвидированного МНБ Матлаба Мустафаева, отбывшего в заключении 21 месяц и в дальнейшем оправданного, против бывшего главы МНБ, генерал-полковника Эльдара Мамудова, начальника военно-медицинского управления МНБ, стоматолога по специальности генерал-майора Мазахира Ягубова и бывшего следователя Главного следственного управления МНБ Эльшана Муртузова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эмина Мехдиева прошло слушание по иску М.Мустафаева.

Судья отметил, что в Насиминский районный суд поступило три заявления за подписью М.Мустафаева.

Ввиду того, что все иски поступили в суд отдельно, они были даны на отдельное производство. По словам судьи, суть всех исков одинакова, ввиду чего решено их объединить и дать на производство судьи Рашада Самедова.

Адвокат М.Ягубова Тельман Абдиев попросил взять на производство его исковое заявление.

Процесс отложен на неопределенный срок.

Отметим, что М.Мустафаев указал, что был оклеветан и арестован по заказу Э.Махмудова, требует у экс-министра компенсации морально-материального ущерба в размере 137 тыс. манатов.

Истец в качестве ответчика указал и министерство финансов.

Напомним, что М.Мустафаев был сотрудником Государственного комитета по вопросам имущества, до 2014 года был экономистом в ОАО "Азерсу". В 2014 году во время операции МНБ он был арестован. М.Мустафаев был обвинен по статье 228.1 (незаконное хранение оружия) УК и 24 апреля 2015 года приговором Насиминского районного суда лишен свободы сроком на 2 года. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор и оставил его в силе. Верховным судом решение Бакинского апелляционного суда было отменено.

Позднее Бакинский апелляционный суд пересмотрел дело М.Мустафаева и оправдал его.