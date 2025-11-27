В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

В Наримановском районном суде города Баку заседание по уголовному делу Азера Джумшудова, начальника участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных услуг Бакинского управления водоканала.

Как сообщает Report, заседание под председательством судьи Гюльтекин Асадовой началось с уточнения анкетных данных обвиняемого. Джумшудов проходит по делу о гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, упавшего в канализацию после обрушения дорожного покрытия на территории "Баксол йолу".

Адвокат обвиняемого Анар Рамазанов попросил отложить процесс, заявив, что недавно подключился к делу и не успел ознакомиться с его материалами. Сам Джумшудов также сообщил суду, что не знаком с материалами уголовного дела, не признает свою вину и считает, что не имеет отношения к произошедшему.

С учетом того, что обвиняемый не изучил материалы дела, предварительное судебное заседание было перенесено на 9 декабря.

В отношении Азера Джумшудова действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня этого года, когда 27-летний Джумшуд Джумшудлу, проходя по территории, провалился в канализационный коллектор из-за обрушения дорожного покрытия. Тело Джумшуда Джумшудлу было найдено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.