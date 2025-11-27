İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    Kanalizasiyaya düşərək ölən şəxslə bağlı ittiham olunan sahə rəisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:49
    Kanalizasiyaya düşərək ölən şəxslə bağlı ittiham olunan sahə rəisinin məhkəməsi başlayıb

    "Baksol yolu" ərazisində yolun çökməsi nəticəsində kanalizasiyaya düşən 27 yaşlı Cümşüd Cümşüdlünün ölümü ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə ittiham edilən Bakı Sukanal İdarəsinin kanalizasiya kollektorları və təzyiq xidmətlərində qəza-bərpa üzrə sahə rəisi Azər Cümşüdovun məhkəməsi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Nərimanov Rayon Məhkəməsində hakim Gültəkin Əsədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Azər Cümşüdovun vəkili Anar Ramazanov bildirib ki, o işə yeni qoşulub və cinayət işinin materialları ilə tanış deyil. Buna görə vəkil məhkəmədən iclasın təxirə salınmasını xahiş edib.

    Prosesdə Azər Cümşüdov özünü təqsirli bilmədiyini deyib.

    Təqsirləndirilən şəxsin vəkili cinayət işi ilə tanış olmadığı üçün məhkəmənin hazırlıq iclası dekabrın 9-na kimi təxirə salınıb.

    Qeyd edək ki, Azər Cümşüdovun barəsində başqa yerə getməmək haqqında qətimkan tədbiri seçilib.

    Xatırladaq ki, hadisə bu ilin iyunun 26-da baş verib, 27 yaşlı Cümşüd Cümşüdlü ərazidən keçərkən yolda çökmə baş verib və o, kanalizasiya kollektoruna düşüb.

    Cümşüd Cümşüdlünün meyiti Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində yerləşən kanalizasiya təmizləmə anbarında tapılmışdı.

    Məhkəmə kanalizasiya "Baksol yolu"
    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti