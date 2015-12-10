Начаты широкомасштабные поиски пропавших нефтяников

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски 23 человек, без вести пропавших в результате аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и 3 человек на месторождении "Нефтяные камни".

Как сообщили Report в производственном объединении "Азнефть", сегодня начались крупномасштабные поиски.

Поиски ведутся, включая все приграничные территории.

В настоящее время в поисках участвуют 7 кораблей, 6 вертолетов государственной пограничной службы и 2 корабля, 2 вертолета министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тушением пожара на 4 газовых скважинах в 10-м блоке месторождения "Гюнешли" занимаются 5 кораблей.