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    Начальник УГДП одного из районов Баку освобожден от занимаемой должности

    Брат заместителя министра получил назначение на высокую должность

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошла кадровая перестановка. Как сообщает Report, начальник Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Фаиль Гулиев освобожден от занимаемой должности.

    Ф.Гулиев получил назначение на высокую должность в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

    Отметим, что Ф.Гулиев является братом заместителя министра внутренних дел, начальника Главного организационно-инспекционного управления, генерал-лейтенанта полиции Фазиля Гулиева.

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