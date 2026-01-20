Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    На Ясамале затруднено движение транспорта

    Происшествия
    • 20 января, 2026
    • 23:15
    На Ясамале затруднено движение транспорта

    В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение транспорта в обоих направлениях.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра интеллектуального управления транспортом.

    Уточняется, что на объездной дороге образовался гололед, что могло привести к ДТП.

    В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для восстановления движения.

    Фото
