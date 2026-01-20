На Ясамале затруднено движение транспорта

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение транспорта в обоих направлениях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра интеллектуального управления транспортом.

Уточняется, что на объездной дороге образовался гололед, что могло привести к ДТП.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для восстановления движения.