На Ясамале затруднено движение транспорта
Происшествия
- 20 января, 2026
- 23:15
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение транспорта в обоих направлениях.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра интеллектуального управления транспортом.
Уточняется, что на объездной дороге образовался гололед, что могло привести к ДТП.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для восстановления движения.
