    Kənar dairəvi yolda buzlaşma səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    20 yanvar, 2026
    23:11
    Kənar dairəvi yolda buzlaşma səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hazırda Yasamal rayonu, Kənar dairəvi yolun hər iki istiqamətində buzlaşma səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb. Bu səbəbdən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında deyilir.

    Hazırda nəqliyyat vasitələrinin hərkətinin bərpa edilməsi üçün yol polisi əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

