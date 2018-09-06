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    На турецко-азербайджанской границе обнаружено 500 мин

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "74 сотрудника Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) участвуют в операциях по разминированию на турецко-азербайджанской границе". 

    Об этом в заявлении Report сказала специалист по связям с общественностью ANAMA Сабина Саркарова.  

    По ее словам, в результате проведенных до сих на турецко-азербайджанской границе операций расчищена территория площадью 15 000 квадратных метров, обнаружено и обезврежено 500 мин.

    С.Саркарова подчеркнула, что на повестке также стоит вопрос участия ANAMA в проводимых в других странах операциях по разминированию. 

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