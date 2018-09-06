На турецко-азербайджанской границе обнаружено 500 мин

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "74 сотрудника Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) участвуют в операциях по разминированию на турецко-азербайджанской границе".

Об этом в заявлении Report сказала специалист по связям с общественностью ANAMA Сабина Саркарова.

По ее словам, в результате проведенных до сих на турецко-азербайджанской границе операций расчищена территория площадью 15 000 квадратных метров, обнаружено и обезврежено 500 мин.

С.Саркарова подчеркнула, что на повестке также стоит вопрос участия ANAMA в проводимых в других странах операциях по разминированию.