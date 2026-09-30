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    На трассе Баку-Губа в Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 09:15
    На трассе Баку-Губа в Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как передает местное бюро Report, ДТП произошло на участке автодороги Баку-Губа, проходящем через территорию города.

    По предварительным данным, грузовик Mercedes Atego под управлением Джейхуна Нифталиева 1991 года рождения сбил Гахрамана Гамидова 1973 года рождения.

    Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

    Сумгайыт Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Смертельный случай
    Sumqayıtda yük maşınının vurduğu piyada ölüb
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