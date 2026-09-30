На трассе Баку-Губа в Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 09:15
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает местное бюро Report, ДТП произошло на участке автодороги Баку-Губа, проходящем через территорию города.
По предварительным данным, грузовик Mercedes Atego под управлением Джейхуна Нифталиева 1991 года рождения сбил Гахрамана Гамидова 1973 года рождения.
Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Последние новости
05:59
Трамп заявил о серьезных проблемах в ЕвропеДругие страны
05:25
Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компанийДругие страны
04:43
Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6Другие страны
04:16
Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в КонгрессДругие страны
03:58
The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеляДругие страны
03:21
В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"Формула 1
02:44
Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружияДругие страны
02:17
Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТОДругие страны
01:59