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    Sumqayıtda yük maşınının vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:01
    Sumqayıtda yük maşınının vurduğu piyada ölüb

    Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Quba avtomobil yolunun şəhər ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    İlkin məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Ceyhun Niftəliyevin sükanı arxasında olduğu "Mercedes Atego" markalı yük avtomobili 1973-cü il təvəllüdlü Qəhrəman Həmidovu vurub.

    Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Sumqayıt
    На трассе Баку-Губа в Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода
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