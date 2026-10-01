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    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:57
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hacıqabulda yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Jiquli" markalı avtomobillə digər minik maşını toqquşub.

    İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 4 nəfər - Saatlı rayon sakinləri, 1973-cü il təvəllüdlü Kərimova Arzu İdris qızı, 2018-ci il təvəllüdlü Vəlizadə Zeynəb Vəli qızı, 2011-ci il təvəllüdlü Ağamalıyev Adəm Rafiq oğlu və Hacıqabul rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü İsgəndərov Pərviz Ramiz oğlu yaralanıb.

    Xəsarət alanlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Hacıqabul
    MiniBoss
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