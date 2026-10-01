Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 01 oktyabr, 2026
- 18:57
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Hacıqabulda yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Jiquli" markalı avtomobillə digər minik maşını toqquşub.
İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 4 nəfər - Saatlı rayon sakinləri, 1973-cü il təvəllüdlü Kərimova Arzu İdris qızı, 2018-ci il təvəllüdlü Vəlizadə Zeynəb Vəli qızı, 2011-ci il təvəllüdlü Ağamalıyev Adəm Rafiq oğlu və Hacıqabul rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü İsgəndərov Pərviz Ramiz oğlu yaralanıb.
Xəsarət alanlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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