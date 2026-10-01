İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:41
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyətinin, milli rəqslərinin və musiqi irsinin təqdim olunduğu xüsusi konsert proqramı keçirilib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Zaqrebdəki Vatroslav Lisinski konsert zalında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının iştirakı ilə Azərbaycan musiqisi və rəqs sənətinə həsr olunmuş gecə təşkil olunub.

    Tədbirdə Azərbaycanın Mədəniyyət naziri Adil Kərimli və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib.

    Konsert proqramında Azərbaycanın zəngin folklor və rəqs ənənələri ilə yanaşı, milli musiqi irsi ilə cazın sintezini nümayiş etdirən əsərlər təqdim olunub. Azərbaycanın tanınmış musiqiçiləri Emil Əfrasiyab və Ənvər Sadıqov da çıxış ediblər.

    Zaqrebdəki proqramda ənənəvi Azərbaycan xalq rəqsləri ilə yanaşı, görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının musiqilərinə qurulmuş xoreoqrafik əsərlər də nümayiş olunub.

    Azərbaycan mədəniyyəti gecəsində, həmçinin xalq artisti Tünzalə Ağayeva, Elnur Hüseynov və Samirə Əfəndi də çıxış ediblər.

    Xatırladaq ki, ötən gün Zaqrebdə Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və təşviqi üzrə Birgə Komissiyanın 4-cü iclası keçirilib.

    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib
    Zaqrebdə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib

    Adil Kərimli Samirə əfəndi Konsert proqramı Zaqreb Azərbaycan - Xorvatiya
    Foto
    В Загребе прошел вечер азербайджанской культуры
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti