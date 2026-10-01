В Загребе прошел вечер азербайджанской культуры

В столице Хорватии Загребе прошла специальная концертная программа, посвященная азербайджанской культуре, национальным танцам и музыкальному наследию.

Как сообщает балканское бюро Report, в концертном зале имени Ватрослава Лисинского в Загребе при участии Государственного ансамбля танца Азербайджана был организован вечер, посвященный азербайджанской музыке и танцевальному искусству.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и возглавляемая им делегация.

В концертной программе наряду с богатыми фольклорными и танцевальными традициями Азербайджана были представлены произведения, демонстрирующие синтез национального музыкального наследия и джаза. Также выступили известные азербайджанские музыканты Эмиль Афрасияб и Анвер Садыгов.

В программе наряду с традиционными азербайджанскими народными танцами были продемонстрированы хореографические произведения, поставленные на музыку выдающихся азербайджанских композиторов.

На вечере азербайджанской культуры также выступили народная артистка Тунзаля Агаева, Эльнур Гусейнов и Самира Эфенди.

Напомним, что накануне в Загребе прошло 4-е заседание Совместной комиссии по реализации и содействию экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном.