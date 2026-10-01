В Загребе прошел вечер азербайджанской культуры
- 01 октября, 2026
- 19:03
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В столице Хорватии Загребе прошла специальная концертная программа, посвященная азербайджанской культуре, национальным танцам и музыкальному наследию.
Как сообщает балканское бюро Report, в концертном зале имени Ватрослава Лисинского в Загребе при участии Государственного ансамбля танца Азербайджана был организован вечер, посвященный азербайджанской музыке и танцевальному искусству.
В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и возглавляемая им делегация.
В концертной программе наряду с богатыми фольклорными и танцевальными традициями Азербайджана были представлены произведения, демонстрирующие синтез национального музыкального наследия и джаза. Также выступили известные азербайджанские музыканты Эмиль Афрасияб и Анвер Садыгов.
В программе наряду с традиционными азербайджанскими народными танцами были продемонстрированы хореографические произведения, поставленные на музыку выдающихся азербайджанских композиторов.
На вечере азербайджанской культуры также выступили народная артистка Тунзаля Агаева, Эльнур Гусейнов и Самира Эфенди.
Напомним, что накануне в Загребе прошло 4-е заседание Совместной комиссии по реализации и содействию экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном.