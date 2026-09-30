Хорватия и Азербайджан намерены укреплять экономическое сотрудничество

В Загребе состоялось 4-е заседание Совместной комиссии по реализации и содействию экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном.

Как сообщает балканское бюро Report, заседание прошло под сопредседательством министра экономики Хорватии Анте Шушняра и министра культуры Азербайджана Адиля Керимли.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних экономических связей, в частности в сферах промышленности и энергетики, торговли и инвестиций, а также укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран.

"Между Хорватией и Азербайджаном установлены прочные политические связи и стратегическое партнерство. Мы хотим укрепить их в экономической плоскости. Конкурентоспособные хорватские компании могут представить свой международный опыт и технологии на азербайджанском рынке. Мы хотим наладить более тесное взаимодействие с партнерами из Азербайджана, а также создать возможности для конкретных бизнес- и инвестиционных проектов", - заявил А. Шушняр.

Было подчеркнуто, что энергетика занимает важное место в экономических отношениях между Хорватией и Азербайджаном. Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления энергетического сотрудничества.

Кроме того, было отмечено наличие перспектив для расширения сотрудничества в сферах промышленности, информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики, пищевой промышленности и инфраструктуры.

Стороны также обсудили развитие транспортных и логистических маршрутов между Европой и Азией. Было отмечено, что развитие Среднего коридора создает дополнительные возможности для расширения торговых связей между двумя континентами. Хорватия видит в этом контексте потенциал для вовлечения своих транспортных, логистических и инфраструктурных возможностей в этот процесс.

Шушняр подчеркнул важность направления институционального сотрудничества на достижение конкретных экономических результатов.

"Правительства и институты создают рамки и оказывают поддержку, однако именно компании, предприниматели и инвесторы превращают возможности в устойчивое экономическое сотрудничество. Поэтому мы хотим реализации большего количества прямых бизнес-партнёрств, торговых и инвестиционных проектов между Хорватией и Азербайджаном", - заявил министр.

Стороны также обсудили возможности развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также образования и науки.

Кроме того, на повестке дня стоял вопрос расширения обмена опытом в области цифровизации государственного управления и оказания госуслуг.

По итогам заседания А. Шушняр и А. Керимли подписали Протокол 4-го заседания Совместной комиссии.

Отметим, что представители хорватских и азербайджанских компаний также провели встречи в формате B2B. Целью было установление прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран и создание новых возможностей для сотрудничества.