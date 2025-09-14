На трассе Алят-Астара произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом
Происшествия
- 14 сентября, 2025
- 08:59
На 7-м километре автомагистрали Алят-Астара 14 сентября около 02:00 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, грузовой автомобиль марки Volvo с иранскими номерами 91AA791, которым управлял гражданин Ирана Шадман Талешмикаеи, наехал на автомобиль Cherry с госрегистрационным номерным знаком 90 HD 133, который остановился на обочине из-за технической неисправности.
В результате происшествия пассажир Cherry житель Сумгайыта Ибрагим Ахмедов (1999 г. р.) скончался на месте происшествия, другой пассажир житель Баку Орхан Рустамзаде (2000 г.р.) получил различные травмы, он госпитализирован.
По факту ведется расследование.
