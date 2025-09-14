İran vətəndaşı Ələt-Astara yolunda qəza törədib, ölən və xəsarət alan var
- 14 sentyabr, 2025
- 08:50
Sentyabrın 14-də saat 02:00 radələrində Ələt-Astara yolunun 7-ci kilometrliyində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
BDYPİ-dən "Report"a verilən məlumata görə, İran vətəndaşı Şadman Taleşmikaei tərəfindən idarə olunan "Volvo" markalı, 91AA791 İİR nömrə nişanlı yük avtomobili texniki nasazlıq səbəbindən yol kənarında dayanmış "Cherry" markalı, 90 HD 133 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə toqquşub.
Hadisə nəticəsində "Cherry" markalı avtomobildə sərnişin qismində olan Sumqayıt şəhər sakini, 1999-cu il təvəllüdlü İbrahim Əhmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib, digər sərnişin – Bakı şəhər sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Orxan Rüstəmzadə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.