İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İran vətəndaşı Ələt-Astara yolunda qəza törədib, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 08:50
    İran vətəndaşı Ələt-Astara yolunda qəza törədib, ölən və xəsarət alan var

    Sentyabrın 14-də saat 02:00 radələrində Ələt-Astara yolunun 7-ci kilometrliyində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    BDYPİ-dən "Report"a verilən məlumata görə, İran vətəndaşı Şadman Taleşmikaei tərəfindən idarə olunan "Volvo" markalı, 91AA791 İİR  nömrə nişanlı yük avtomobili texniki nasazlıq səbəbindən yol kənarında dayanmış "Cherry" markalı, 90 HD 133 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə toqquşub.

    Hadisə nəticəsində "Cherry" markalı avtomobildə sərnişin qismində olan Sumqayıt şəhər sakini, 1999-cu il təvəllüdlü İbrahim Əhmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib, digər sərnişin – Bakı şəhər sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Orxan Rüstəmzadə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Ələt-Astara yolu Ölüm
    На трассе Алят-Астара произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

    Son xəbərlər

    08:50

    İran vətəndaşı Ələt-Astara yolunda qəza törədib, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    08:47

    Bolqarıstan Qara dənizdə dörd Belçika mina axtaran gəmisi yerləşdirəcək

    Region
    08:24

    "Reuters": ABŞ-yə məxsus beş "F-35" qırıcısı Puerto-Rikoya enib

    Digər ölkələr
    08:13

    Kamçatkada sutka ərzində 60-dan çox afterşok qeydə alınıb

    Region
    07:57

    Rusiyanın Leninqrad vilayətində neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Region
    07:20

    "Financial Times": ABŞ və Çin liderlərinin mümkün görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    06:50
    Foto

    "Windows"un daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    İKT
    06:13

    Pentaqon döyüş şəraitində istifadə üçün "ağıllı" qan yaradılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti