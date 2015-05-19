На место пожара в многоэтажном здании прибыли Закир Гаралов, Рамиль Усубов и заместители министров - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На место пожара в многоэтажном здании прибыли генпрокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов и первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

Первая новость опубликована в 12:01

На место пожара в многоэтажном здании в столице прибыли замминистра внутренних дел Орудж Залов, замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.

Как сообщает сотрудник Report, пожарники пытаются потушить пламя.

Отметим, что пожар начался в многоэтажном здании по адресу проспект Азадлыг, 200.