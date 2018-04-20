На территории отделения полиции в Баку обнаружены три снаряда

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Баку на территории отделения полиции обнаружены три пустых снаряда.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), 20 апреля в 13:10 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о том, что на улице М.Нариманова,1 Наримановского района Баку обнаружен снаряд.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты агентства осмотрели расположенную здесь административную территорию 17-го отделения полиции Наримановского района и в результате оперативно-поисковых мероприятий были обнаружены 3 пустых снаряда (одна - 100 мм ОФ-412, одна - 122 мм С-463 и одна - 122 мм ОФ-530). Снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории в радиусе 100 кв. метров. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.