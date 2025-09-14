На территории детской больницы в Сумгайыте обнаружен мертвый человеческий плод

На территории Детской больницы при Медицинском центре Сумгайыта 14 сентября 2025 года около 14:20 охрана обнаружила мертвый плод девочки восьмимесячного срока беременности.

Об этом местному бюро Report сообщили в TƏBIB.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия. Пока не установлено, кому он принадлежит и кто оставил его на территории больницы.

По факту происшествия начато расследование, плод передан в соответствующие органы.