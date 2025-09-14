İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq döl aşkarlanıb

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 17:27
    Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq qız dölü aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, dölün kimə aid olduğu və kim tərəfindən əraziyə atıldığı hələlik müəyyən edilməyib.

    Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaya başlayıb. Döl aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xəstəxana Döl Sumqayıt

