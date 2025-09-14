Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq döl aşkarlanıb
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 17:27
Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq qız dölü aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, dölün kimə aid olduğu və kim tərəfindən əraziyə atıldığı hələlik müəyyən edilməyib.
Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaya başlayıb. Döl aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
18:06
Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs özünü təqsirsiz sayırDigər ölkələr
17:57
Dohada İsrailin hücumu ilə bağlı ərəb və İslam ölkələrinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
17:48
Əfsanəvi boksçu 46 yaşında vəfat edibFərdi
17:43
BMT Baş Assambleyasının sədri Ukraynaya sülhməramlıların göndərilməsini istisna etməyibDigər ölkələr
17:38
Bakıda küləyin sürəti artıb, yağış yağırEkologiya
17:38
Özbəkistanda dəmir yolu keçidində yol qəzasında 6 nəfər ölübHadisə
17:27
Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq döl aşkarlanıbHadisə
17:24
Azərbaycanın sənət adamları Türkiyədə "Kültür yolu" festivalına qatılıbMədəniyyət siyasəti
17:23