На судебном заседании по делу граждан Армении оглашены документы

Судебное заседание в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Армении продолжилось оглашением документов.

Как сообщает Report, сначала на заседании был оглашен документ о масштабах нанесенного экономике Азербайджана ущерба.

Отмечено, что в результате военной агрессии Армении на оккупированных территориях Азербайджана полностью прекратилась экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, экономические ресурсы региона незаконно эксплуатировались Арменией (в том числе посредством продажи прав на использование природных ресурсов иностранным компаниям), а экономика Азербайджана – население, предприятия и государство – понесли большой ущерб и потери.

Помимо этого, Арменией на протяжении почти 30 лет незаконно разрабатывались находящиеся на этой территории запасы минерального сырья, что принесло ей значительные незаконные доходы, а Азербайджану был нанесен крупный экономический ущерб. В период оккупации осуществлялась незаконная разработка рудных и нерудных месторождений, а также незаконное использование всех видов подземных вод.

В документах указано, что на оккупированных Арменией территориях незаконно эксплуатировались гидроэлектростанции без соблюдения каких-либо экологических норм. Кроме того, строительство новых электростанций не удалось завершить. В результате Азербайджан понес значительные экономические потери в сфере гидроэнергетики. Также отмечается, что вследствие военной агрессии Армении население лишилось возможности заниматься сельским хозяйством на этих территориях, что привело к крупным экономическим потерям как для граждан, так и для государства.

В документе под названием "Ущерб, причиненный загрязнением минами и неразорвавшимися боеприпасами" говорится, в период военной агрессии Армении на этих территориях были заложены сотни тысяч мин, обширные территории загрязнены неразорвавшимися боеприпасами. По этой причине для полной реинтеграции освобожденных территорий в экономику требуются длительное время и значительные финансовые ресурсы.